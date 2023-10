Partido Liberal lamenta que Costa Rica solicite visa a hondureños

Dos ticos no ingresaron a Honduras por falta de visa

Los ciudadanos intentaron entrar a Honduras esta mañana por las aduanas de Guasaule en Choluteca y Aguacaliente en Ocotepeque, pero al no haber tramitado su visa tuvieron que regresar a sus destinos de origen.

“No ingresaron ellos y bueno, toda persona costarricense que no tenga visa consular no va a poder ingresar. A partir de hoy todos tienen que cumplir con el requisito de tramitar su visa consular, cada tres horas me estarán dando un informe de personas que quieran ingresar”, dijo Alvarenga.