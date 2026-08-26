Presidente Asfura participa en la conmemoración del 13.º aniversario de la PMOP

Tegucigalpa, Honduras.-Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) conmemoran el decimotercer aniversario de fundación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), una de las unidades élite y más operativas de la institución armada. La ceremonia es presidida por el presidente de la República, Nasry Asfura, presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas. Con una solemne ceremonia, la PMOP celebra 13 años al servicio del pueblo hondureño; durante el evento se hará entrega de presentes a las autoridades militares y civiles que han apoyado en el cumplimiento y el fortalecimiento de la misión encomendada.

De igual forma, se entregará reconocimiento al oficial, suboficial, policía militar y auxiliar del Complejo Policial Militar de Tegucigalpa y San Pedro Sula, por destacar en la ejecución de sus funciones durante el año; su valentía, disciplina y compromiso con la patria fueron determinantes para la obtención de este galardón. Por otra parte, el evento es escenario propicio para dar a conocer la destreza operacional y las capacidades tácticas operativas a través de un ejercicio por parte del escuadrón motorizado, grupo entrenado para dar respuesta inmediata a las necesidades de seguridad de cada compatriota.