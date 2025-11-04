Presidenta Xiomara Castro llega este miércoles a Brasil a participar en la COP30

Durante ese encuentro se abordarán distintos temas de interés para ambas naciones, entre ellos la cooperación política, económica y ambiental.

Según la planificación oficial, la mandataria arribará en horas de la tarde a territorio brasileño y, tras su llegada, sostendrá una reunión bilateral con el presidente Luiz Inácio da Silva.

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la República, Xiomara Castro , realiza una visita oficial a Brasil a partir de este 5 de noviembre, donde desarrollará una agenda en reuniones bilaterales y la participación de Honduras en los principales foros internacionales sobre medio ambiente.

En el marco de esta visita, el Gobierno de Honduras tiene previsto otorgar un reconocimiento especial al presidente Lula da Silva, como muestra del fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre ambos países.

La agenda continuará el 6 de noviembre, cuando la presidenta Castro participe en la plenaria de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP30), que se celebra en la ciudad de Belém do Pará, al norte de Brasil.



Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En este espacio internacional, la mandataria ofrecerá un discurso ante líderes mundiales, donde expondrá los avances, desafíos y compromisos de Honduras frente al cambio climático.

Por su experiencia como presidenta de la Coalición de Países de Bosques Tropicales (2023–2025), se espera que la mandataria destaque la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación para la protección de los bosques, la gestión sostenible de los recursos naturales y la reducción de emisiones de carbono.



El 7 de noviembre, la presidenta actuará como testigo de honor en la firma de la carta de intención para la primera compra de créditos de carbono, un acuerdo promovido con el apoyo de la coalición internacional que Honduras lidera.

Durante su estadía, la delegación hondureña participará también en reuniones y foros paralelos organizados en torno a la COP30, que reúnen a jefes de Estado, representantes de organismos multilaterales y sectores de la sociedad civil.

