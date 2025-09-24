Pobladores bloquean la CA-11 en Copán para exigir obras de infraestructura

Copán, Honduras.- Pobladores de Copán Ruinas bloquearon este miércoles la carretera CA-11 para exigir a las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) el inicio de obras de protección en el río Copán, así como la suspensión de permisos de extracción de materiales en la zona.

Los manifestantes señalaron que el incumplimiento de la SIT respecto al proyecto prometido desde el 19 de marzo de 2025 y previsto para iniciar en abril, ha puesto en riesgo a las comunidades.

"Es una necesidad urgente. La carretera está en condiciones críticas y quienes transitan asumen el riesgo de caer al río", expresó uno de los manifestantes a HCH.

Durante su mensaje manifestó que: "Hemos llamado al ministro Octavio Pineda, pero ya no responde. Las comunidades exigen una explicación sobre por qué no se ejecutan los fondos", denunciaron los representantes comunitarios.

También cuestionaron a la Corporación Municipal de Copán Ruinas por continuar extendiendo permisos de extracción de materiales en el río Copán, lo que, aseguran, agrava la vulnerabilidad de las comunidades ante inundaciones.