Pobladores de Alianza, Valle, sufren por las crecidas del río Goascorán

NACAOME, VALLE.- Incertidumbre, angustia y aislamiento son las palabras que definen la situación que viven los pobladores de la Costa de los Amates, municipio de Alianza, Valle, quienes durante más de una década han sido afectados por las crecidas del río Goascorán.

Al menos 16 comunidades, donde viven alrededor de cuatro mil personas, quedan totalmente incomunicadas cada año.

Tres gobiernos diferentes han prometido durante años construir los bordos o un nuevo puente para evitar el desbordamiento del río que limita con El Salvador.

Un ejemplo de promesas incumplidas es la del designado presidencial Salvador Nasralla, quien llegó a esta zona en campaña electoral a mediados de agosto del año pasado, cuando aseguró que construiría un puente una vez conformado el gobierno.

“Estoy asustado porque tienen 12 años prácticamente incomunicados, eso no puede ser, ustedes tienen gente importante en el gobierno, pero los tienen en completo abandono”, criticó en su momento.

Ángel Reyes, un poblador de la zona, manifestó a EL HERALDO que habían recibido la visita de la presidenta Xiomara Castro, quien les había hecho la misma promesa.

“Aquí vino Xiomara a ver lo que pasaba y dijo: tengan la plena seguridad de que no me voy mientras no les haga este puente”, narró Reyes.

Sin embargo, hasta el momento no existe una respuesta concreta que ayude a estas comunidades.

LEA: Conforman Fuerza de Tarea para atender emergencia por lluvias