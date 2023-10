Pleito en el Gabriela Alvarado pasa factura en las atenciones

“Cuando no hay luz y porque la batería está mala, los doctores tienen que alumbrar con el celular los partos o cesáreas que están atendiendo”, reveló.

La sindicalista informó que han mandado un oficio a la viceministra de Salud, Nerza Paz, para informar de la situación y se busque una solución porque el principal centro asistencial del oriente está a punto del colapso.

Otra de las situaciones que reportan es la falta de medicamentos, cuya necesidad obliga al familiar del paciente a comprarlos en las farmacias.

“Nadie me lo ha contado, tuvimos un pariente al que se le tenía que comprar las gasas para curarlo, si no las traía no lo curaban”, denunció.