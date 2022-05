Gobierno busca crear plataforma para controlar medios de comunicación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Prensa, busca la creación una plataforma con la que pretende controlar a los medios de comunicación.

El subsecretario de Prensa, Carlos Estrada, declaró recientemente que “cuando yo hablo de una ley de medios, es prácticamente poner en el tapete de la discusión, y es que al no tener un marco normativo que nosotros podamos armar de la sociedad, estamos creando una réplica de la mala praxis que se ha desarrollado en algunos espacios”.

No obstante, Estrada reculó y aseveró que no se trata de la creación de una ley sino de que “está la necesidad del debate con respeto a una normativa o plataforma que tiene que ver con la desinformación en medios, lógicamente hay cosas que no son regulables porque van en contra de la libertad de prensa”.

De acuerdo con el funcionario, “lo que se busca es una plataforma donde la ciudadanía haga veeduría con lo que publican los medios y si hay contenido nocivo o no”.

Además de que “se busca una veeduría donde se haga una depuración de información que se instalan como verdades cuando en realidad es información fragmentada pero sin censura”.

El polémico proyecto incluye un Código de Ética, “para que los medios de comunicación por lo menos en una franja horaria le dediquen a la ciencia, y fomenten la salud o educación”.

