Pespire adeuda L 12 millones por la falta de transferencias

EL HERALDO intentó comunicarse con la Secretaría de Finanzas para saber qué sucede con las transferencias al municipio, sin embargo no hubo respuesta.

Anteriormente desde el gobierno se explicó que a las alcaldías que no gozan de transferencia es porque no cumplen con las liquidaciones correspondientes.

El edil reconoce que la falta de transferencia no es por culpa del gobierno, sino que “teníamos problemas internos de corporación, no puedo culpar al gobierno porque no fue culpa de ellos”.

El alcalde Colindres especificó que en cuanto a las transferencias prometidas de Caminos Productivos, sí les han cumplido. Esto es por un monto de al menos 2 millones de lempiras.