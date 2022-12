Acusan al alcalde de Pespire, Samuel Colindres, de dispararle a una persona en partida de cartas

Según el reporte policial, el sábado 17 de diciembre a las 11:30 de la noche, el edil se encontraba jugando cartas junta a otras personas y por razones todavía no muy claras sacó su arma y le disparó a un hombre identificado como Leonardo Santos Ortiz, de 42 años.

Tras presentarse la denuncia, las autoridades policiales intentaron hallar al funcionario, pero no lo encontraron, por lo que se consideró prófugo de la justicia y se informó a las fronteras para evitar su fuga.

A raíz de la polémica, el alcalde Samuel Colindres aclaró que él sí se encontraba en el lugar cuando ocurrió el hecho, pero que no hubo ningún tipo de enfrentamiento o disputa.

“Hubo un incidente, nosotros estábamos tratando de vender una arma y la probamos ahí, y salió una chispita”, explicó Colindres.

“Yo estaba ahí presente, pero no estaba participando (en el juego de cartas”, dijo primero, “nosotros estábamos ahí por la feria, pero no ha habido ningún enfrentamiento ni cosa por el estilo, estamos hablando con el muchacho que se dio el incidente y están las cosas habladas”, continuó diciendo.

Por último, reiteró que no está prófugo y que está en Pespire trabajando normal. “Yo le digo a la Policía que si me requieren yo me entrego”, aseguró.