Altas tarifas de peajes golpean a conductores: “Apenas tenemos para la gasolina”

“Al ser contratados, ellos (las autoridades de la empresa) nos dicen claro cuánto nos van a pagar y que un tres por ciento de nuestro dinero será para el pago de peajes (...) nosotros aceptamos porque no hay de otra”, contó.

La carretera que va desde Francisco Morazán hasta Cortés consta de tres peajes y, de acuerdo con la versión del conductor de rastra, diariamente la empresa para la que labora gasta 1,614 lempiras solo en pago a la concesionaria.

Ese dinero sale del salarios de los trabajadores, dijo Pineda.

“Esto a mí me afecta porque de mi salario me quitan un 3%, y claro, es peor no tener trabajo. Pero es aquí donde el gobierno tiene que ser consciente y ver cómo quitar eso, como lo prometieron”, lamentó.

Pero así como Wilmer Pineda, está Ángel Molina, un capitalino que trabaja como docente en Comayagua que, por su vehículo liviano, paga 22 lempiras por ida y lo mismo por la venida: 44 en total.

Aunque el costo es menor en comparación a lo que pagaría un vehículo de 6 ejes, “si usted suma esos 44 lempiras por los 20 días mensuales que se trabaja, son casi mil lempiras (880 lempiras). ¿Por qué tengo que pagar esa cuota por ir a mi trabajo?”, preguntó Molina.

“Le suplicamos al gobierno que, así como prometieron quitar los peajes, que de verdad lo hagan. Esto es un costo extra para los hondureños y apenas tenemos para gasolina, que también es cara”, argumentó.