$!Pastor Roy Santos: “JOH atacó el narcotráfico y su premio fue la cárcel”

Santos expresó que “el propósito de Dios sigue firme” en un tuit que además expone su “presagio” sobre la situación legal que actualmente atraviesa el expresidente Juan Orlando Hernández.

“El Señor me mostró que en EEUU se armaba un plan en contra de él y de su familia, y se lo di a conocer. Es por eso que no lo ignoraba. Hoy, que veo lo que le está pasando, confirma lo que el Señor me mostró. Es por lo que tengo la certeza que es una trama de persecución y venganza; y que el Señor lo ha permitido para un siguiente sacudimiento a Honduras en toda esfera, que alcanzará poderosos”, se lee en su perfil social.

LEA TAMBIÉN: Norma Torres sobre extradición de JOH: “Espero verlo enjuiciado por sus crímenes en EEUU”

A criterio del pastor, las acusaciones en contra de Hernández Alvarado responden a una acción de geopolítica, puesto que los que hoy se alinean al nuevo orden mundial “no soportaron que un pequeño se les opusiera”.

“El escarnio y vituperio que hoy está viviendo la familia Hernández García es público, pero Dios está en medio de todo. Pero ¡hay de aquellos que esconden delitos peores de los que a JOH se le acusa! Porque posiblemente se libren en la tierra, pero no de Dios”, advirtió.

“La inocencia o culpabilidad del expresidente JOH no lo definirá la decisión que tome una Corte. Todas las personas que se involucren en ese juicio llegarán hasta donde Dios les permita, y ellos mismos quedarán en la lista de Dios y tendrán que responder por lo que cargan. PAZ”, escribió Santos en su perfil social el pasado 16 de marzo.

ADEMÁS: Julieta Castellanos: “Ningún país se siente orgulloso por la extradición de un expresidente”