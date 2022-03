Julieta Castellanos: “Ningún país se siente orgulloso por la extradición de un expresidente”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, reaccionó ante la ratificación de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos por parte del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

A criterio de Castellanos, ningún país puede sentirse orgulloso por la extradición de un expresidente y señaló que la situación que vive el exmandatario es muy lamentable.

DE INTERÉS: Juan Orlando Hernández estaría a finales de esta semana en EE UU

“Creo que ningún país se siente orgulloso que un expresidente esté en esas condiciones; como país es muy lamentable”, manifestó Castellanos.

La también socióloga además se refirió al proceso jurídico al que fue sometido Hernández en Honduras, apuntando que el auto acordado se aprobó para que los jueces no tuvieran la libertad de tomar sus decisiones en base a derecho, debido a que eran objetos de amenazas.

“He escuchado versiones de abogados y personas que en este país luchan porque la justicia funcione, y la opinión es que se aprobó un auto acordado para que los jueces no tuvieran liberalidad de decidir o no debido a las presiones o amenazas que puedan recibir porque sabemos que en el país la justicia no funciona por muchas razones, y sobre todo en un ángulo que va en corrupción, presiones o miedo a tomar una decisión”, añadió.