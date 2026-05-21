Partido Liberal cuestiona resultados en seguridad tras masacres en Colón y Cortés

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH) lamentó y cuestionó los hechos violentos registrados en las comunidades de Rigores, en Trujillo, Colón, y Corinto, en Omoa, Cortés, que dejaron más de 20 personas fallecidas y han generado consternación a nivel nacional. A través de un comunicado oficial, el Partido Liberal expresó sus muestras de pesar y solidaridad con las familias de las víctimas, asegurando que los hechos reflejan la profunda crisis de seguridad que enfrenta Honduras. La institución política señaló que la ola de violencia evidencia la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas enfocadas en la prevención del delito, la protección ciudadana y la recuperación de la paz social.

Asimismo, el CCEPLH cuestionó la efectividad de las estrategias implementadas en los últimos años para combatir la criminalidad, pese a la aprobación de mecanismos extraordinarios de financiamiento en materia de seguridad. “Ningún gobierno puede eludir su responsabilidad de combatir la criminalidad y garantizar la seguridad de la población”, señala parte del documento, en el que también se advierte que los resultados continúan siendo insuficientes frente a la magnitud de la violencia que afecta al país. El Partido Liberal exigió la implementación inmediata de acciones integrales que incluyan no solo el fortalecimiento de la persecución penal y sanción del delito, sino también programas de prevención social que generen oportunidades para la niñez y la juventud, con el objetivo de evitar que sean captados por estructuras criminales.