Pacientes del Seguro Social denuncian cobro de L 500 por un cupo de cita médica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Esperar desde las 5:00 de la mañana en las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de esta ciudad muchas veces no es suficiente para obtener una cita médica.

Algunos pacientes afiliados al Seguro Social denunciaron el jueves que el personal que labora en la ventanilla de citas les está cobrando 500 lempiras para tener un cupo en la especialidad que requieran.

“Yo pagué 500 pesos para que me guardaran un cupo porque solo así podré lograr una cita lo antes posible”, expresó una de las pacientes a EL HERALDO. “A mí me pidieron 500 lempiras y me daban un cupo, pero yo no tengo dinero... me lo dieron para la tarde porque de verdad, pero yo no pagué”, contó otra persona que asiste al IHSS.