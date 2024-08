Óscar Nájera tras citatorio del MP: “Eso ya aburre, me tiene sin cuidado”

“Eso ya aburre, la misma cosa desde hace cuatro años, a mí esas cosas me tienen sin cuidado. La vez pasada yo fui a la Fiscalía con mis abogados, así que yo voy a donde quieran”, manifestó Nájera en una entrevista con el noticiero Hoy Mismo.

Óscar Nájera también negó tener acusaciones o procesos judiciales en Estados Unidos, motivo por el cual sostiene su disposición de reunirse con las autoridades hondureñas y no con las del país norteamericano.

“No voy a ir a Estados Unidos, porque yo allá no he sido sentenciado ni nada. Yo he sido muy cuidadoso en mi vida personal, nunca he sido un funcionario público de ninguno de los gobiernos del Partido Nacional” sostuvo.

“Yo en mi vida he sido una persona tranquila, a mí no me interesan los chismoso ni quienes son, no me interesa saber quienes son”, agregó.

El excongresista del departamento de Colón acusó que estas menciones durante los juicios en Estados Unidos en los que fue involucrado por testigos son parte de ataques políticos.

“Yo sé de dónde viene todo eso, hace 12 años estaba nominado como diputado más votado para ser presidente del Congreso, se me marginó, no me interesó, nunca peleé por esa posición a pesar de que tenía 112 votos”, aseveró.

“Tengo mi conciencia tranquila, no le debo nada a nadie. Yo fui a apersonarme a la Fiscalía al día siguiente de que fui mencionado en la Fiscalía.