Nombran a Bladimir Baca como viceministro de Estrategias y Comunicaciones

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry “Tito” Asfura, nombró y juramentó a Erwin Bladimir Baca como subsecretario de Estrategias y Comunicaciones del gobierno, reconociendo su trayectoria en el ámbito periodístico y político dentro del Partido Nacional.
Baca se ha desempeñado como coordinador de prensa en las dos campañas presidenciales del presidente Asfura, por lo que recorrió todos los departamentos de Honduras, lo que le permitió consolidarse como un profesional cercano y ligado a los medios de comunicación del país.
El nombramiento realizado por el mandatario al periodista, quien es originario del departamento de Choluteca, representa un reconocimiento al trabajo desarrollado en la comunicación del instituto político.
El presidente también oficializó el nombramiento de otros funcionarios, entre ellos: Epaminondas Marinakys Zelaya como asesor en materia de inversión, con rango de secretario de Estado; Alejandro Rodríguez Escoto, director de Marina Mercante y José Leonardo Mejía Espinal, director del Sistema Nacional de Emergencias 911.
Además, Saúl Montes Amaya, vicepresidente del Banco Central de Honduras; Óscar Felipe García López, director ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), entre otros.