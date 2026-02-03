Nombran a Bladimir Baca como viceministro de Estrategias y Comunicaciones

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry “Tito” Asfura, nombró y juramentó a Erwin Bladimir Baca como subsecretario de Estrategias y Comunicaciones del gobierno, reconociendo su trayectoria en el ámbito periodístico y político dentro del Partido Nacional.

Baca se ha desempeñado como coordinador de prensa en las dos campañas presidenciales del presidente Asfura, por lo que recorrió todos los departamentos de Honduras, lo que le permitió consolidarse como un profesional cercano y ligado a los medios de comunicación del país.