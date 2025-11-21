No fue secuestro, sino petición de información de la ATIC, según Gobernación y Justicia

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) aclaró este viernes que las acciones desarrolladas esta semana por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en sus oficinas, no obedeció a un decomiso o secuestro de documentos.
Se trata de una petición de información como parte de una investigación que realiza la Atic por el presunto desvío de fondos asignados a Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Comunicado
La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SEGOB) comunica a la población en general lo siguiente:
1.- Este lunes 17 de noviembre a tempranas horas, personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público se presentó a la Gerencia Administrativa de esta Secretaría de Estado para recabar información no al secuestro de documentos, como parte de una investigación que dicha institución ha venido desarrollando desde días atrás y que está relacionada con información vinculada a algunas Organizaciones No Gubernamentales.
2.- Esta actuación se enmarca dentro de los procesos de seguimiento e investigación que realiza el Ministerio Público, constituyendo un procedimiento habitual acorde al papel que dicha entidad desempeña en el fortalecimiento del Estado de derecho.
3.- En relación con las publicaciones difundidas por algunos medios de comunicación, esta Secretaría de Estado aclara que no existe ninguna imputación ni señalamiento directo contra el Secretario de Gobernación, abogado Tomás Vaquero Morris. La investigación se centra en actos ejecutados por terceros, sin la participación ni conocimiento del Secretario de Estado.
4.- El Secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, abogado Tomás Eduardo Vaquero Morris, reitera su total disposición para colaborar y facilitar cualquier información requerida, reafirmando el compromiso permanente de esta Secretaría con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.
5.- El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro continúa impulsando acciones orientadas al fortalecimiento institucional, promoviendo mecanismos de control, transparencia y auditoría pública que contribuyan a garantizar una gestión responsable en las entidades del Estado.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C a los 17 días del mes de noviembre del 2025.