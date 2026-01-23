Mujeres rurales piden políticas reales para su empoderamiento económico y participativo

Tegucigalpa, Honduras.-Mujeres campesinas de diversos sectores productivos en el país, hicieron este viernes un llamado a la comunidad en general, aliados estratégicos, organismos de desarrollo y entidades de gobierno, a impulsar soluciones sostenibles que fortalezcan su empoderamiento económico y su participación activa, reconociendo su aporte estratégico al desarrollo de los sistemas alimentarios y las economías locales.

En el encuentro "Cuando ellas lideran, la tierra florece", convocado por Heifer Internacional Honduras, las mujeres destacaron que de dos millones que viven en el campo, solo el 14% son dueñas de tierra, y la mayoría, enfrenta obstáculos para tener acceso a créditos, tecnología, asistencia técnica y comercialización de sus productos.

Aun con estas limitaciones, en las comunidades rurales de Honduras, las mujeres, que representan el 43% de la fuerza laboral agrícola y están cambiando la forma en que se produce, se comercializa y se cuida la tierra. Ya no solo siembran para alimentar a sus familias, toman decisiones que impactan a sus comunidades, transforman productos, acceden a los mercados y lideran organizaciones.

Toda esta transformación se evidenció en el evento que reunió a mujeres productoras de café, cacao, ganadería, apicultura, empresarias, cooperantes y aliados, que analizaron cómo el liderazgo femenino está impulsando la transformación de los sistemas alimentarios del país.

Las participantes expusieron que, con los procesos de formación, organización y acceso a mercados, han pasado de producir para la subsistencia a liderar emprendimientos con valor agregado y presencia en mercados nacionales e internacionales.