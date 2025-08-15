Ejecutan 11 allanamientos en Colón contra el clan Montes Bobadilla

Las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Iriona y Limón, en comunidades como Francia, Icoteas, Plan de Flores, Cusuna y Bucara. En los operativos participan agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), bajo la dirección de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) del Ministerio Público.

Tegucigalpa, Honduras.- Once allanamientos de morada ejecutó este viernes el Ministerio Público en el departamento de Colón como parte de una operación contra el clan Montes Bobadilla , señalados por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y almacenamiento de armas prohibidas.

Las investigaciones apuntan a que el líder del clan, Juan Carlos Montes Bobadilla, y sus socios los hermanos Milton Raúl, Elmer Omar y Wilmer Adonay Montoya Natarén, todos con órdenes de extradición a Estados Unidos, forman parte de una organización criminal transnacional que trafica drogas desde Colombia hasta territorio estadounidense.

Entre sus cabecillas también se encontraba Herlinda Bobadilla, extraditada a Estados Unidos y señalada por ese país como responsable de varios delitos ligados al narcotráfico.

De acuerdo con la denuncia que conoció la DLCN, el grupo controla la producción de hoja de coca en Colón para procesar clorhidrato de cocaína y distribuirlo a nivel interno. Además, habría adquirido sin justificación legal bienes inmuebles, plantaciones de palma africana y ganado vacuno.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Montes Bobadilla, considerado uno de los criminales más buscados en Honduras y en ese país.