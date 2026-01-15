Defensa afirma que MP planteó mal juramentación de peritos en Becas 20/20

Tegucigalpa, Honduras.- Con el fin de realizar diligencias prejudiciales para el eventual inicio de una acusación formal, un juez natural desarrolló una audiencia relacionada con el caso Becas 20/20, en la que se abordó el nombramiento y juramentación de peritos propuestos por el Ministerio Público (MP). La solicitud fue presentada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), en el marco de una investigación por una presunta malversación de fondos estatales que se habría producido durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, en el programa de ayuda estudiantil. De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, la Fetccop solicitó desde hace aproximadamente cuatro meses al juez natural que conociera el caso en esta fase preliminar, con el objetivo de avanzar en la recopilación de elementos técnicos y periciales.

Juan Carlos Sánchez, apoderado legal de varios de los implicados, explicó que "en principio, el Ministerio Público ha solicitado el nombramiento de peritos para efectos de llevar a cabo las investigaciones relacionadas con el tema de las Becas 20/20. Sin embargo, al análisis de la forma en como ha sido planteada tal solicitud, para las defensas, carece de ciertos requisitos". Según Sánchez, de obviarse la inclusión de esos requisitos legales para el nombramiento de los peritos aportados por el MP, implicaría una nulidad en todo lo que se ha actuado sobre las diligencias previas para iniciar una acusación formal.

Actual diputado

"Las defensas se lo expusimos al juez natural y nos hemos opuesto a que se siga con el procedimiento de la juramentación como tal, ya que falta llenar, desde el punto de vista procesal, diversos requisitos, de no llenarse conllevaría una nulidad bajo esos conceptos", agregó Sánchez.

A criterio del litigante, una de las razones por la que ellos solicitaron no seguir con el proceso de juramentación de los peritos, es que la pretensión de la pericia no está clara y tampoco está definida; debido a eso no podría nominarse a un perito para que investigue un universo de información, sino, que tiene que señalar de manera puntual los aspectos de la pericia. Por otra parte, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, informó que la denuncia tiene que ver con el uso que se le dieron a los fondos destinados al programa de Becas 20/20. Mora, detalló que los fondos fueron administrados por un actual diputado del Congreso Nacional (CN), y que por el momento no conocen cuánto fue el dinero que se destinó a ese programa de auspicio estudiantil.