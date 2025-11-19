Migración habilita la oficina número 12 de pasaportes en Trujillo, Colón

Tegucigalpa, Honduras.- La ciudad de Trujillo, en Colón, cuenta desde esta semana con una nueva oficina de pasaportes y control interior, la número 12 que habilita el Instituto Nacional de Migración (INM) en el país.
La sede comenzó a operar desde este miércoles, permitiendo que residentes de la zona puedan gestionar sus documentos sin desplazarse a otros municipios.
Según explicó Wilson Paz, director del INM, esta oficina fue diseñada con un enfoque multifuncional. No solo atenderá la emisión de pasaportes para hondureños, sino también procesos relacionados con extranjeros que residen en el departamento, una población que es significativa en Colón.
Además, la sede brindará servicios para el control marítimo de embarcaciones que ingresan a la zona.
El edificio, de dos niveles, también incluye un espacio acondicionado para recibir a migrantes en tránsito que requieran alojamiento temporal.
Paz detalló que esta área podrá utilizarse en situaciones específicas propias de la dinámica migratoria que se presenta en el litoral atlántico.
La construcción tuvo una inversión aproximada de 11 millones de lempiras. El inmueble fue diseñado con un estilo colonial, siguiendo las características arquitectónicas exigidas en Trujillo.
Todas las áreas están climatizadas y distribuidas para agilizar los diferentes servicios migratorios y de documentación.
Con esta nueva oficina, los habitantes de Colón ya no tendrán que viajar hasta La Ceiba para solicitar su pasaporte.
Migración comenzó a atender y reportó una respuesta positiva entre los ciudadanos que llegaron a gestionar su documento. El pasaporte emitido es electrónico, incorpora un chip de seguridad y forma parte del modelo de identificación más avanzado que ha implementado Honduras.
Para los residentes y extranjeros radicados en la zona, la habilitación de esta oficina representa un acceso más cercano y oportuno a servicios migratorios que antes requerían desplazamientos largos y costosos.