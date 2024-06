“Mel” Zelaya asegura que inscribirá corriente de Jorge Cálix y niega persecución

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El asesor presidencial y coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, negó la existencia de cualquier campaña de persecución política dentro del partido en contra del precandidato y diputado, Jorge Cálix.

Al mismo tiempo, el exmandatario (2006-2009), aprovechó para asegurar que todos los movimientos internos que surjan dentro de Libre serán inscritos.

“Vamos a inscribir a todas las corrientes que participen y cumplan sus requisitos de ley, a ninguno se le negará”, reiteró Zelaya Rosales.

En sus declaraciones, Zelaya manifestó su deseo de que el diputado Jorge Cálix participe en las elecciones internas, destacando la importancia de que todos los candidatos comprendan la realidad política actual lo más pronto posible.

“Queremos que Jorge Cálix participe para que se dé cuenta de la realidad lo más pronto posible”, afirmó.

Ante las aseveraciones de Jorge Cálix, quien señaló que el exmandatario sufre de cáncer, Manuel Zelaya aseguró contar con un buen estado de salud.

“¿Por qué me quieren matar tan temprano? Tengo 72 años. Uno se puede matar en un carro o en un helicóptero. ¿Cuál es el deseo de matarme? No se unan a esas tendencias golpistas. Lo que he tenido son quejas comunes”, insistió.

Respecto a la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), “Mel” Zelaya declaró que la llegada de la misión internacional depende de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Si hoy las Naciones Unidas dijera que se firma, hoy mismo se firma, nosotros somos los que insistimos porque queremos que rindan cuentas, queremos que haya responsables del saqueo que hay en este país, el golpe que no ha sido castigado”, aseveró el exmandatario Manuel Zelaya.