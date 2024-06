‘Mel’ Zelaya: “Jorge Cálix será inscrito a las internas de Libre”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, aseguró que el precandidato presidencial de ese instituto político, Jorge Cálix, podrá participar y será inscrito a las elecciones internas de su partido.

“El puede participar y será inscrito en las internas de acuerdo a ley”, escribió Zelaya a través de su cuenta personal de X.

Asimismo, explicó que ni la coordinación general, ni la asamblea general han votado por una resolución emitida por el Tribunal de Honor que oficialice la expulsión de Cálix del partido oficialista.

“Ni la Coordinación General de @PartidoLibre ( 42 miembros ) ni la Asamblea General ( 800 miembros ). Ha votado una resolución del tribunal de honor de expulsión de Jorge Cálix. Él puede participar y será inscrito en las internas de acuerdo a ley”, opinó Zelaya en relación con la expulsión de Cálix.

De parte del también expresidente de Honduras (2006-2009), reiteró que Cálix no ha sido expulsado del partido de gobierno.

En una entrevista anterior, Zelaya explicó que para que Cálix sea expulsado, la determinación del Tribunal de Honor debe ser ratificada por la coordinación y la asamblea general.

“Mi conclusión es que Jorge Cálix no está expulsado, respeto al tribunal de honor y respeto plena autonomía; mi respeto a estas organizaciones”, declaró Zelaya.

Agregó que “si el tribunal de honor expulsó, pues ese documento de expulsión no ha sido legitimado porque no ha pasado por la coordinación general. El tribunal de honor actúa de oficio que fue cuando la presidenta pidió su expulsión... No existe una expulsión si no hay una ratificación con la coordinación general y la asamblea general”.