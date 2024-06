‘Mel’ Zelaya asegura que Jorge Cálix no está expulsado de Libre

Agregó que “si el tribunal de honor expulsó, pues ese documento de expulsión no ha sido legitimado porque no ha pasado por la coordinación general. El tribunal de honor actúa de oficio que fue cuando la presidenta pidió su expulsión... No existe una expulsión si no hay una ratificación con la coordinación general y la asamblea general”.

Finalmente, dijo que Cálix está habilitado para ser inscrito en Libre, no obstante, “está muy bajo en las encuestas y se lo he expresado a él y su gente, aquí no ha sido expulsado y tiene las puertas abiertas para participar”.