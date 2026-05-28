Masivos cortes de luz para este viernes 29 de mayo en varios departamentos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este viernes -29 de mayo-, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha compartido el listado de las zonas que no tendrán energía eléctrica durante varias horas en distintos puntos del país. Barrios, colonias y aldeas de diferentes sectores del país se quedarán sin luz en horarios que van desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se recomienda a la población que vive en estas zonas tomar las medidas necesarias. Aquí el listado oficial compartido.

Nueva Palestina, Olancho de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Nueva Jerusalén, Hacienda Villa Lucía, Santa María, Torneado, Hacienda El Torneado, Plantel de Minería, Hacienda Mario Kafaty, Hacienda Siberia, Guaniquiquil, Hacienda Jorge Rivera, Hacienda El Piñonal, Empresa de Servicios Múltiples, Sieneguita, Quesera Vieja, Hacienda Almendares, Siales, Hacienda Perla, La Laguna, Las Marías, Hacienda Cachital, Hacienda Palomal, San Fernando, Comunidad de Coyolito, Iglesia Bethel, Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, Hacienda Las Flores, Hacienda Guevara, Aserradero Las Delicias, Proyecto Patuca III, Campamento Patuca III, Las Colinas, Hacienda El Tarro, La Libertad y Las Camelias, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, Hidroeléctrica Guineo, Poncaya, Palestina, Comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca, Fraternidad, zonas de Río Blanco, Catacamas: Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita, Minas de Oro.

Trojes, El Paraíso de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Chichicaste, Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento #1, Campamento #2, El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Núvia, La Montañita, Paso Hondo #1, Paso Hondo #2, Las Quebradas, Las Delicias #1, Las Delicias #2, Mata de Guineo, San José de Mata de Guineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capíres, Yamales, Arenales, Los Almendros, El Piñonal, La Florida, Las Lomitas, El Empalme a Trojes, La Primavera, Las Lomas, El Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los Dos Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, La Música, El Zarzal, Neguacepe, Argelia, Ocotepeque, Calpules, Quebrada Larga, Villa Santa, El Zamorano, Chirinás, La Isla, Sartenajas, El Zapotillo #1, El Zapotillo #2, La Suiza, Guayambre, El Matazano, Chichimora, Rancho Rosa, Casa de Bloques, La Redonda #1, La Redonda #2, Los Achotes, La Cebadilla, El Triunfo, Villa Elena #1, Villa Elena #2, Bañaderos, Villa Rica, Villa Nueva #1, Villa Nueva #2, Villa Nueva #3, Cuba, Quebrada Chiquita #1, Quebrada Chiquita #2, El Progreso, Santa Clara, Buena Vista, El Higuerito, El Quebradón, El Porvenir, El Naranjo, Alto Pino, La Primavera, Cerro Azul, Las Lomas, El Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los Dos Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiquire, La Nueva Coyolar.

Lempira de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Arcilaca, Azacualpita, Catulaca, Cedros de Mejicapa, La Misión, El Pinal San José, El Refugio, El Rodeo, Quelacasque, El Sile, El Tablón, El Zapote, San Isidro, La Asomada, La Lima, Mejocote, Platanales, San José del Alto, Villamí, Montaña Verde y caseríos cercanos. Arenales, El Ocotillo, Buenos Aires, Cementera, Consolación, El Aguacatal, El Barrio, El Carmen, El Chagüite, El Rosario, La Estancia, Gualán, Jagua, La Laguna del Pedernal, La Libertad, La Lima, Tejeras, Loma Alta, Misora, Tierra Colorada, Plan Grande, El Belloto, Yuena, Yuenita y caseríos cercanos. Ojoalca, El Socorro, Guanas, Mongual, Teposuna y caseríos cercanos, Mezcalillo, Las Cañadas, Nueva Esperanza, Santa Catarina y caseríos cercanos, Agua Fría, El Cutal, El Supte, El Volcancito, San Antonio, San Isidro y caseríos cercanos. El Carrizal, El Naranjo, Las Cañadas, Los Planes y caseríos cercanos. Corante, Guacutao, San Antonio, Santa Teresa, Azacualpa, Coalaca, Arcamuca, Suntulín, Guanajulque, Laguna Seca, Chusquín, El Juncal, El Mango, El Matasano, Las Olo minas, Los Tablones, Llano Largo y caseríos cercanos. Cafetales, Cansincanon, El Aguacate, El Camalote, El Ciruelito, El Matasano, La Rinconada, La Tejera, Las Lajitas, San Ramón, Talleres, La Peña, Cedros, Los Mangos, El Salitrón, Pinabetal, Las Vegas, Monte La Virgen, La Haciendita, El Socorro, Mercedes, Nueva Esperanza, Platanares, Las Juntas, Mariposas y caseríos cercanos.

Copán de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Aldea El Derrumbo, Los Plancitos, El Carrizal, Yarusín, Maicupa, Cerro Blanco, Calabazas, Plan Grande, barrio Loma Linda, colonia Santa Eduviges, barrio Santa Rosa, residencial María Auxiliadora, barrio Progreso, colonia Flores Saavedra, barrio Díaz Valenzuela, barrio Santa Teresa, calle Real Centenario, barrio El Calvario, colonia Centenario, barrio San Martín, barrio Mercedes, barrio El Carmen, sector La Cuchilla, residencial Las Acacias, La Montañita, El Pinal, Contamal, Linderos, El Portillo, La Culebrilla, Valle María Auxiliadora, La Majada y polígono industrial copaneco. Barrio San Antonio, residencial La Ceiba, barrio El Portillo, residencial Villas del Sol, El Níspero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Aguacal, El Higuito, Los Almendros, San José de las Palmas, Cartagua, El Zapote, Capucas, El Ejido, Yaunera y Boca del Monte. Azacualpa, El Corpus, El Junco, El Trigo, La Arena, Minerales de Occidente (MINOSA), oficinas de Geotérmica Platanares, San Miguel, Santa Cruz, El Ladrillo, Los Arroyos, El Sitio, Arrancabárbara, Suptes Arriba, Suptes Abajo, Palania, Platanares, El Portillo, San Andrés Minas y Nueva Azacualpa. Cartagua, Casa Quemada, Yarucón I, El Barbascos, El Tránsito, El Rodeo, Periconal, Las Pilas y bombas de agua de Aguas de Santa Rosa.

Ocotepeque de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.