¿Cuántos hondureños han sido deportados de Estados Unidos y México en 2025?

Durante enero fueron más de 3,600 deportados (el 70%del total); mientras en lo que va de febrero se registran unos 1,545; por lo que la cifra al cierre de este mes podría ser igual a la del mes anterior.

Las autoridades descartaron que la llegada de hondureño en los primeros meses del 2025 fuese masiva como estimaban muchos sectores.

En 2024 durante enero se registró el ingreso de 3,226 hondureños deportados, la mayoría de Estados Unidos y México; mientras que febrero cerró con 3,024 deportaciones.

“En este año las estadísticas van similares a las del año pasado, o sea que la temática de crecimiento que se había planteado no está ocurriendo así. No obstante, no podemos garantizar cómo vaya a cerrar el año si con decrecimiento o con crecimiento, debido a que estas políticas son cambiantes en Estados Unidos”, dijo el titular del INM.

Para el vicecanciller, Antonio García, la llegada masiva de compatriotas deportados fue más una crisis mediática que se generó con la llegada de una nueva administración en EUA.

“En relación con el año pasado los números son casi iguales no hay diferencia no hay mucha diferencia importante, lo que quiere decir que por el momento es una crisis mediática y sobre todo en Estados Unidos, donde están tratando de decirle a la gente que hay un problema grande y un conflicto hostil, pero en cuanto al número, venimos casi igual”, dijo.