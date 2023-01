Más de 100 policías resguardan el Palacio Municipal para evitar disturbios en San Pedro Sula

La actual administración municipal ha dicho que no es prioridad construir un mercado en ese terreno, lo que llevó a los vendedores a limpiar el terreno para instalarse en el sitio.

La acción generó reacciones de parte de las autoridades, quienes recibieron denuncias de que no era únicamente una limpieza sino venta de parcelas de parte de la dirigencia.

Al plantón llegaron agentes de la Policía Nacional quienes les manifestaron, según la dirigente Claudia Pineda, que si el problema era con la municipalidad que fueran a protestar al atrio pero no en la avenida porque interrumpían el tráfico, eso generó que cambiaran de lugar y comenzaran a gritar consignas y denunciar los atropellos de los que según ellos han sido objeto.

Elementos de la Policía Municipal y Nacional rodearon el palacio municipal mientras los empleados permanecían adentro. Posteriormente, un grupo de vendedores con palos y piedras recorrían las calles del centro advirtiendo a los comerciantes que cerraran los negocios y no podían abrirlos.

Se armó un caos y la economía en el centro se paralizó, dejando pérdidas grandes.Mientras eso transcurría en el parque central, por la puerta del Palacio Municipal que da a la primera calle la seguridad del alcalde lo sacaba del edificio.

Hubo de todo, empujones, gritos, insultos y luego apareció la tanqueta ingresando al parque central.

El vehículo no sirvió para desalojar a nadie, solo para apagar las llamas de las llantas, lo que perfectamente pudo realizar una cisterna de bomberos.

“Abrimos la tienda a las 8:30 AM, como siempre lo hacemos, pero minutos más tarde llegó un grupo de muchachos a pedirnos que cerremos”, relató Carlos, quien trabaja en una tienda comercial de la tercera avenida.

El hombre, que prefirió omitir su apellido, contó que “al principio los manifestantes llegaron tranquilos, pero a otros comerciantes los obligaron a cerrar sus puertas a la fuerza”.

Transcurrían las horas y la situación empeoraba, la policía resguardaba mientras los vendedores seguían en protesta.“Esto es demasiado, no pueden agredirnos ni quitarnos la mercadería y no vamos a desistir si no hay diálogo”, repetía Fredy Núñez, presidente del Sivelefesh.

Núñez se enfrentó a la Policía argumentando agresiones de parte de los uniformados a una de sus compañeras.

En otro extremo del parque, y en medio del humo y el calor propio de la ciudad, los vendedores recordaron las promesas del alcalde en campaña y el repetido apoyo a los emprendedores que les iba a dar.

“Nosotros no estamos vendiendo terrenos como nos acusan, esas firmas de esos recibos no son nuestras y antes de actuar de esa forma deben investigar”, dijo Pineda.

Muchos negocios despacharon a sus empleados y decidieron cerrarlos esperando que hoy sea un mejor día y puedan recuperar lo perdido ayer.La calma retornó al centro, la Policía permaneció resguardando el Palacio Municipal y los restos de la batalla campal vivida en horas de la mañana se observaban por doquier. Los vendedores esperaban el llamado para el diálogo.

Los dirigentes aceptan que el centro es un desorden y aducen que hay más de 12,000 vendedores en las calles y avenidas. La propuesta de los buhoneros es seguir en las calles y hacer un ordenamiento conjunto.

