Marlon Ochoa pide a la OEA acompañamiento en elecciones, pero respetando la soberanía

El consejero, afirmó que el Estado de Honduras ha hecho la denuncia abierta sobre una supuesta conspiración de parte de la consejera Cossette López, el jefe de bancada del Partido Nacional y un militar activo, como una medida de transparencia y medidas para garantizar el proceso electoral.

Asimismo, mencionó que el acompañamiento se debe desarrollar "en estricto apego a nuestra soberanía, el principio de autodeterminación de los pueblos y a la igualdad entre Estados".

Ochoa aclaró que la petición no es para "sustituir la voluntad soberana del pueblo hondureño, sino para respaldar el derecho de nuestra ciudadanía a votar en paz y a que su decisión sea respetada".

Tegucigalpa, Honduras.- En una corta participación durante una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), el consejero del Consejero Nacional Electoral (CNE), Marlon Ocho, pidió al organismo brindar acompañamiento y observación al proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre.

En Honduras habrá elecciones generales el 30 de noviembre, a pesar de la conspiración que se ha intentado montar contra el proceso electoral, una parte sustantiva del material electoral ya está en territorio, listo para ser utilizado el día de la votación.

Hoy puedo informar que han sido despachadas 12,591 maletas electorales, correspondientes a 14 departamentos en el país y al voto en el exterior. De un 19, 167 maletas que se distribuirán en los 18 departamentos del país.

Estas maletas ya se encuentran resguardadas en los Centros de Acopio Departamental de estos 14 departamentos, bajo custodia y en condiciones de seguridad.

El despacho de maletas, la organización de los centros de votación y el despliegue del personal electoral muestran que el proceso está en marcha. Con responsabilidad puedo decir, ante este consejo permanente, que el pueblo hondureño encontrará sus centros de votación abiertos, sus juntas receptoras de votos instaladas y su material disponible el día de las elecciones.

Paso ahora a exponer los hechos que motivan mi participación en este foro.

En cumplimiento con mi obligación como funcionario público de denunciar cualquier delito del que tenga conocimiento, en el ejercicio de mis funciones, puse en manos del Ministerio Público una serie de grabaciones de audios, en las que participan la consejera electoral del Partido Nacional, consejera Cossette López Osorio, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y un militar en servicio activo. El Ministerio Público ha confirmado la veracidad de estos audios y decidió hacerlos públicos para evitar el desarrollo de esta conspiración.

En estas grabaciones se describe, con palabras de los propios interlocutores, un plan que abarca la Transmisión de Resultados Preliminares, el uso de la conectividad, y la instrumentalización de la observación electoral y determinados organismos internacionales.

A continuación expondré estos elementos tal como se escuchan en los audios.

En primer lugar, los audios revelan un plan referido al momento y al contenido de los resultados preliminares. Se escucha a la consejera López Osorio afirmar que -abro comillas- "de que tienen que llegar tarde los resultados, tienen que llegar tarde". Refiriéndose al sistema de transmisión de resultados.

En otra parte, añade que -y abro comillas- "el tema de la transmisión de los centros ya lo tenemos, guardadito ahí, bien guardadito".

También se aborda, en estas grabaciones, el efecto político de esta gestión de tiempo. En las conversaciones se plantea que lo importante es la información preliminar que se proyecte la noche de las elecciones, y que esta debe favorecer a un determinado candidato de la oposición, indistintamente de si este ha resultado favorecido con la voluntad popular.

En ese marco, el diputado Tomás Zambrano señala que públicamente se alegaría la intención de que -abro comillas- "se cree una crisis electoral para que desde afuera no reconozcan las elecciones y se repitan".

De esta manera, los audios describen un encadenamiento entre el manejo de los resultados preliminares y un escenario de desconocimiento posterior del proceso.

En segundo lugar, abordan la conectividad como un elemento central del plan. La consejera López Osorio explica que sin conectividad plena la secuencia de los resultados favorece a determinadas zonas y deja a otras en segundo plano. Sus propias palabras son: "recordás que sin conectividad los primeros resultados son donde hay mayor conectividad y donde hay mayor afluencia de votos. El resto queda sobrando, mientras llegue la hora que se anuncie que el candidato opositor va adelante. Nos van a decir los votos rurales 2.0, pero al final del día es no reconocer esos votos", cito textualmente las palabras de la consejera López Osorio menciona en estos audios.

En otra parte de los audios, la consejera López Osorio enfatiza -y cito- "el tema de la conectividad es lo que más nos interesa, hay que hacer un refuerce en los medios de comunicación sobre ese tema" y añade que respecto a la conectividad "ya todos sabemos lo que va a pasar".

Estas frases describen el uso de la conectividad y cobertura desigual como un factor que permitirá proyectar resultados preliminares que favorezcan a los planes de desestabilización social.

En este contexto, es importante señalar que el simulacro nacional del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares fracasó, en el sentido de que no logró la operación ni el alcance previsto. Este hecho fue denunciado públicamente por un servidor, el fracaso en el simulacro de la Transmisión de Resultados Preliminares, coincide, temporalmente también, con las conversaciones en las que se discute el papel de la conectividad en el desarrollo de la jornada.

En tercer lugar, las grabaciones se refieren al uso de la observación electoral y de determinados organismos como parte del plan. La consejera López Osorio plantea a un dirigente opositor la propuesta de realizar maniobras para que -cito textualmente-"proclamemos las elecciones como inválidas, bueno, digo nosotros, pero me refiero a los veedores del proceso".

En suma, lo que revelan estos audios en voz de la consejera López Osorio, del diputado Tomás Zambrano, y de un militar en servicio activo, es un esquema claramente descrito que abarca el manejo de los resultados preliminares, el uso de la conectividad y la activación coordinada de determinados observadores y organismos para desconocer las elecciones.

Frente a estos hechos, el Estado de Honduras ha optado por la denuncia abierta, la apuesta en conocimiento de esta prueba ante el Ministerio Público y la transparencia ante la comunidad internacional como paso previo a la adopción de medidas institucionales destinadas a garantizar que el proceso electoral se desarrolle dentro del marco constitucional y con pleno respeto a la decisión del pueblo hondureño.

Como consejero del Consejo Nacional Electoral deseo destacar que el Poder Ejecutivo de la República de Honduras ha actuado dentro de los límites de su competencia en apoyo al órgano electoral. El gobierno ha puesto a disposición del Consejo Nacional Electoral a las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de su mandato constitucional en materia electoral en cuanto a custodia, transporte y vigilancia del material. También ha puesto a disposición todos los vehículos del Estado necesarios para asegurar la distribución de las maletas electorales a nivel nacional y ha ejecutado obras de reparación y mejoras en las instalaciones logísticas donde se preparan y organizan los materiales electorales

Esta colaboración se ha realizado respetando la independencia del órgano electoral, pero asumiendo el deber del Poder Ejecutivo de garantizar las condiciones materiales para que el pueblo pueda ejercer su derecho al voto.

En este marco, la denuncia de la conspiración, la entrega de los audios al Ministerio Público y la apertura del proceso a la observación nacional e internacional son decisiones dirigidas a proteger el proceso electoral y a mantener informada a la comunidad internacional.

Concluyo formulando un llamado respetuoso a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos: Honduras solicita acompañamiento y observación, no para sustituir la voluntad soberana del pueblo hondureño, sino para respaldar el derecho de nuestra ciudadanía a votar en paz y a que su decisión sea respetada

Pedimos que este acompañamiento se desarrolle en estricto apego a nuestra soberanía, el principio de autoderteminación de los pueblos y a la igualdad entre estados. Ese es el propósito de esta intervención y el compromiso del Consejo Nacional Electoral frente a nuestro pueblo.