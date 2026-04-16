Marlon Ochoa y dos magistrados no comparecen ante el CN en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), y los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, sometidos a juicio político, no comparecerán ante el Congreso Nacional.

Tras la lectura del informe, conformado por 184 páginas, los señalados tenían el espacio de comparecer ante los diputados al interior del hemiciclo legislativo.

No obstante, solo el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, se presentó al Poder Legislativo; incluso, fue el único de los denunciados que compareció ante la comisión de investigación.

“Una vez concluido este espacio de lectura, se procede a lo que establece la misma ley del juicio político, que es la comparecencia de los denunciados ante los compañeros diputados para que puedan hacer uso de su derecho a la defensa”, dijo el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.