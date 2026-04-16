  1. Inicio
  2. · Honduras

Marlon Ochoa y dos magistrados no comparecen ante el CN en juicio político

Solo Mario Morazán se presentó al hemiciclo legislativo, mientras los otros tres señalados rechazaron asistir al Congreso Nacional en juicio político

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 17:10
Marlon Ochoa y dos magistrados no comparecen ante el CN en juicio político

Marlon Ochoa, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez no acudieron a ejercer su defensa ante los diputados.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), y los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, sometidos a juicio político, no comparecerán ante el Congreso Nacional.

Tras la lectura del informe, conformado por 184 páginas, los señalados tenían el espacio de comparecer ante los diputados al interior del hemiciclo legislativo.

No obstante, solo el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, se presentó al Poder Legislativo; incluso, fue el único de los denunciados que compareció ante la comisión de investigación.

“Una vez concluido este espacio de lectura, se procede a lo que establece la misma ley del juicio político, que es la comparecencia de los denunciados ante los compañeros diputados para que puedan hacer uso de su derecho a la defensa”, dijo el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Documentos y testigos: las pruebas contra funcionarios del CNE y TJE en juicio político

Agregó que es un espacio para evacuar los extremos de la denuncia de juicio político, respetando los procedimientos.

“Tengo que acreditar que los otros denunciados rehusaron a la citatoria, no quisieron acudir ni a la comisión especial, no han acudido a este pleno del poder del Estado, al cual fueron citados, y de eso tiene que quedar constancia”, confirmó Zambrano.

Morazán ingresó al Congreso Nacional y se le otorgaron 45 minutos para comparecer, desde el curul de Luis Ortega, del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Morazán recriminó que el informe que sugiere su destitución y la de los otros tres funcionarios le llegó dos horas antes de la citatoria, lo que, a su juicio, no es suficiente para preparar su defensa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Daniela Zepeda
Daniela Zepeda
Periodista

Egresada de licenciatura en Periodismo por la UNAH, con amplia experiencia en verificación de datos (Fact-checking) y cobertura de temas de salud y educación. Competente en el manejo de herramientas audiovisuales y con sólida trayectoria en producción multimedia.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias