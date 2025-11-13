María Antonieta Mejía: “Me avergüenza haber pertenecido a este Congreso”

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata a designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, trazó una radiografía crítica sobre el funcionamiento del Congreso Nacional durante los últimos cuatro años, calificando su experiencia en el legislativo como una de profunda frustración. Según la diputada, la imposibilidad de avanzar en proyectos y la paralización institucional le han dejado una marca personal y profesional difícil de ignorar. Durante su participación en el foro Hablemos de Política de EL HERALDO, reconoció que su paso por el Congreso no cumplió las expectativas de servicio público que tenía al asumir su curul. Aseguró que muchas de sus iniciativas quedaron archivadas sin discusión y que la falta de consensos se convirtió en un obstáculo permanente. En ese contexto expresó una valoración contundente sobre el órgano legislativo.

"Me avergüenza de haber pertenecido a este Congreso Nacional", declaró, subrayando que su inconformidad no solo responde al funcionamiento interno, sino también al liderazgo de la institución. En su opinión, la conducción del pleno ha mostrado ineficiencia, incapacidad y ausencia de voluntad política para resolver la mora legislativa. Mejía afirmó que esta situación afecta directamente a la población, ya que los proyectos detenidos o engavetados impiden respuestas reales a problemáticas urgentes. Por ello, sostiene que la crisis institucional no es un asunto interno del Congreso, sino un reflejo del deterioro democrático del país.

Crisis y parálisis

Mejía considera que la situación que enfrenta el Congreso Nacional es producto de una conducción que no prioriza la institucionalidad ni el cumplimiento de la ley. Señaló que la falta de sesiones ordinarias, la ausencia de consensos y la imposibilidad de debatir proyectos urgentes han generado un retroceso en la labor legislativa. Para la diputada, este escenario no es aislado, sino parte de un problema político mayor que impacta a otras instituciones clave del proceso electoral. La candidata también señaló que la dirección del Congreso ha mostrado poca voluntad para garantizar el funcionamiento regular del pleno. Aseguró que la institución debería ser el espacio para construir acuerdos, no para profundizar las divisiones políticas. En su lectura, la ciudadanía resiente esta ineficiencia debido a la falta de respuestas en temas fundamentales. Mejía explicó que muchos proyectos de ley que presentó, especialmente aquellos orientados a la niñez y la juventud, nunca fueron turnados a comisión. Esto deriva, dijo, en un perjuicio directo para la población. “Los únicos que presentaste están encavetados en el cielo de los justos. ¿A quién perjudicás? No a mí, perjudicás a la población”, afirmó. Asimismo, expresó que la “pena ajena” que siente por el liderazgo del Congreso se basa en la incapacidad de la institución para elevar su desempeño y responder al país.

Propuestas y visión

Como candidata a designada presidencial, Mejía expuso que su decisión de no buscar la reelección como diputada se basa precisamente en la frustración derivada de su paso por el Congreso. Sin embargo, señaló que desde la designación ve la posibilidad de trabajar más cerca del Ejecutivo y contribuir a una agenda de soluciones concretas para la ciudadanía. Su enfoque, dijo, estará dirigido a mejorar infraestructura, descentralizar competencias y fortalecer la capacidad de respuesta de los 298 municipios. Entre las propuestas que promovió desde el legislativo, y que aspira a retomar desde un eventual gobierno, destacan iniciativas orientadas a la niñez, la educación y la salud mental en los centros educativos. Mencionó, por ejemplo, la creación de sistemas de transporte escolar para escuelas públicas y la instalación de clínicas médicas y psicológicas en colegios como herramientas de apoyo integral. Mejía aseguró que estas iniciativas no tienen color político y buscan atender problemas que atraviesan a toda la sociedad hondureña. “La niñez no tiene ideología, no tiene color político”, afirmó al explicar que la falta de voluntad para avanzar en estos proyectos muestra la desconexión del Congreso con las necesidades reales de la población. Para ella, llegar a la designación presidencial representa una oportunidad de impulsar estas ideas desde un espacio con mayor capacidad de gestión.

Panorama y llamado

De cara a las elecciones del 30 de noviembre, la candidata destacó que el país atraviesa un clima de incertidumbre marcado por tensiones institucionales, conflictos dentro de los organismos electorales y una profunda polarización social.

Considera que estos factores pueden afectar la confianza en el proceso, pero insiste en que la participación ciudadana es clave para garantizar transparencia. Mejía hizo énfasis en la importancia del voto masivo como herramienta para evitar irregularidades y fortalecer la democracia. Señaló que los nuevos votantes y los indecisos podrían ser determinantes para definir el rumbo del país. “El voto masivo mata fraude”, expresó al subrayar su llamado a una participación consciente y razonada. La candidata criticó lo que considera intentos de desestabilización electoral mediante discursos anticipados de victoria o decisiones que no respetan los tiempos legales. En ese sentido, mencionó que adelantar resultados sin sustento es irresponsable y puede generar conflictos innecesarios. Para ella, Honduras necesita un liderazgo que transmita seriedad, coherencia y experiencia. “Ocupamos un candidato serio, responsable”, afirmó.

Situación y desafíos

Mejía también abordó los impactos recientes del cambio climático y la respuesta institucional ante la emergencia. Señaló que la falta de medidas de mitigación y prevención ha agravado los daños causados por las lluvias, especialmente en zonas vulnerables del Distrito Central. Consideró que el gobierno no ha tomado decisiones oportunas para proteger a las comunidades en riesgo. Asimismo, destacó que la polarización política, la desinformación y los discursos de odio han fracturado aún más a la sociedad hondureña. Según la candidata, estas dinámicas debilitan la convivencia democrática y obstaculizan la construcción de un clima de paz y estabilidad previo a las elecciones. En su evaluación del actual gobierno, Mejía fue tajante al afirmar que el país ha retrocedido en materia de desarrollo, seguridad y oportunidades. “Cuatro años perdidos”, expresó al resumir su percepción sobre la gestión actual. Para ella, el reto inmediato es recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y en el futuro del país. Su propuesta, dijo, es trabajar desde el Ejecutivo para impulsar inversión, empleo, salud y educación, pilares que considera esenciales para reconstruir el rumbo nacional.

Rol de la mujer