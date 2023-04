Manuel Rodríguez afirma que el Congreso está conformado por tres géneros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Manuel Rodríguez, el diputado suplente de Marco Eliud Girón, del Partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que el Congreso Nacional de Honduras está conformado por tres géneros: lesbianas, homosexuales y bisexuales.

Estas polémicas declaraciones ocurrieron durante una reunión convocada por el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, en el “Programa Mártires de la Resistencia”.

“Manuel es famoso en el Congreso porque él dice, a mí no me consta, él dice que tiene una lista de género en el Congreso y que en el Congreso no hay un género, hay más. Él puede dar testimonio de cuáles son los géneros que hay en el Congreso, nunca me la ha querido dar”, inició diciendo ante sus correligionarios el esposo de la presidenta Xiomara Castro.