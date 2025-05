Luis Redondo vuelve a cobrar dinero de campaña a Salvador Nasralla

Uno a uno, los congresistas manifestaron su respaldo a su correligionaria y arremetieron contra el presidenciable liberal, por lo que calificaron como una ofensa no solo hacia Moncada, sino hacia todas las madres hondureñas.

En medio de las intervenciones del oficialismo, legisladores del Partido Liberal golpearon sus curules y gritaron en señal de protesta, defendiendo a Nasralla a pesar de la polémica frase.

Tres diputados de partidos opositores, uno del Partido Nacional, uno del Partido Liberal y otro del Partido Salvador de Honduras (PSH), también tomaron la palabra, aunque la mayoría del tiempo estuvo dominada por Libre.

La situación escaló cuando el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, justificó haber abierto el debate.

“El Partido Libre, que tiene una candidata que ha sido ofendida, todas las madres de Honduras han sido ofendidas por esta expresión, ellos tienen el derecho de manifestarse”, dijo.

Redondo, visiblemente molesto, agregó que la Ley Orgánica le otorga la facultad de establecer la agenda legislativa y, en ese marco, aseguró que la Ley de Violencia contra la Mujer será discutida y reforzada.

“Nos vamos a asegurar que todos esos misóginos que andan haciendo expresiones contra la mujer también sean penalizados. Inclusive, no merecen ser candidatos, mucho menos a la presidencia”, explicó Redondo.

El titular del Legislativo se dirigió directamente a los diputados presentes, señalando que el comentario de Nasralla es un ejemplo del tipo de discurso que debe ser combatido.

“Cada vez que ustedes, los que estamos aquí, vean a su madre, piensen en lo que dijo el candidato del Partido Liberal, ¿estarían dispuestos a soportarlo?”, cuestionó a los diputados.

Sin embargo, lo que encendió aún más los ánimos fue un mensaje que Redondo pidió que fuera trasladado a Nasralla.

“Yo solo tengo un mensaje para el candidato del Partido Liberal, si me pueden ayudar a transmitírselo: que me pague todo el dinero con que financié yo la campaña que no quiso honrar ni pagar”, expresó en tono firme, provocando indignación en la bancada liberal.

Tras esas palabras, todos los diputados liberales se levantaron de sus asientos y abandonaron momentáneamente el hemiciclo.

Hoy nuevamente, el presidente Redondo se volvió a referir del tema diciendo que "yo confié, a él nadie lo quería financiar cuando estábamos en el PAC (Partido Anti Corrupción), yo confié desde mi patrimonio, le presté a Salvador Nasralla, tengo letras de cambio firmadas por él", recordó.

Se reveló que todo el gasto sumó 17 millones de lempiras, con facturas son de nueva a diez millones de lempiras.