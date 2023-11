Luis Redondo a Salvador Nasralla: “Que me pague todo lo que le presté”

Y en las más recientes elecciones de 2021, Salvador Nasralla, ya con el PSH consolidado, volvió a hacer alianza con Libre por la presidencia, pero la candidata fue Xiomara Castro, la ex primera dama y esposa del ex presidente Manuel Zelaya. Ella sí se convirtió en la mandataria del país y el presentador de televisión pasó por ende a ser designado presidencial .

“Yo financié a Salvador Nasralla, lo financié con varios millones de lempiras de mi patrimonio porque era una persona política, sin ser yo político. Le presté porque era una persona conocida, tengo los documentos firmados, inclusive hice un embargo para que me pagara. Salvador Nasralla debería ser un poco más honrado y pagar sus deudas, pero no quiso pagar, a raíz de eso me vi en la obligación de hacer un embargo, gané el embargo y no recuperé ni un cinco. En juicio andan como seis o siete millones (de lempiras) por un lado y por otro lado unas cinco millones más o menos que le di a Nasralla. Él decía que puso el 70%, no es cierto. No puso nada”, reveló el parlamentario.

“Cuando Salvador Nasralla, después de quedar electo en 2017, enfrente de su propia casa, no le importaba la muerte de la gente, esos muertos quedaron ahí. Eso sí es traición al pueblo, entonces el hecho de que yo no haga las cosas que él quiere (no es traición), no las voy a hacer ahora ni las voy a hacer en el futuro”, aseguró Redondo.

Por otro lado, desde el pasado agosto, Salvador se alió políticamente con las otras fuerza de oposición representadas en el Congreso Nacional bajo el nuevo Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) y se comprometieron a oponerse a las leyes y presuntas arbitrariedades cometidas por Luis Redondo y la bancada de Libre. Para Redondo esto es insólito.

“Nunca me lo imaginé unido al BOC, nunca me lo imaginé sentado y unido con quienes tanto él denunció. Es más, no me extraña que así como a mí me renunció más de 36 veces desde que iniciamos el PAC, me renunciaba un sábado y ya el lunes seguíamos, me renunciaba si el día que él hacía su programa de televisión le había ido mal y el martes seguíamos. Para mí, Salvador es una persona que le ha metido salsa a la política, pero aliarse con quien ha saqueado al país, eso sí es traicionar al pueblo”, argumentó.