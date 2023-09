Nasralla dice que su renuncia como designado presidencial sigue en pie

Nasralla dejó entrever que ya tiene lista la renuncia; no obstante, las constantes reuniones de las bancadas en el Congreso limitan que den trámite a su renuncia.

Mientras tanto, el aún designado percibe su salario, mas no el presupuesto al despacho que fue cancelado desde enero de 2023.

En relación a su renuncia, reafirmó que se da “porque no me dejan hacer nada y lo que están haciendo es en contra de las mayorías, no puedo seguir así y lo mejor es hacerme a un lado, por eso interpondré la renuncia”.