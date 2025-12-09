  1. Inicio
  2. · Honduras

Luis Redondo convoca a reunión a la comisión permanente este miércoles

Redondo no brindó detalles del motivo de la sesión, que se celebra 35 días después de la primera el pasado 5 de noviembre

  • 09 de diciembre de 2025 a las 19:09
Luis Redondo convoca a reunión a la comisión permanente este miércoles

El pasado 5 de noviembre se llevó a cabo la primera sesión de la comisión permanente.

 Foto: Cortesía CN

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a reunión de la comisión permanente, tras 34 días sin sesionar.

"Se les convoca a sesión de la comisión permanente el día de mañana miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 12:00 pm, en el salón de Retratos", cita la convocatoria.

En la invitación, Redondo no brinda detalles del motivo de la sesión.

La última sesión se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre, en la cual se hablaron de los ascensos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, además, del control interno del CN para verificar la asistencia laboral durante el período electoral para evitar “paracaidistas”.

Finalmente, ese día también hablaron de la creación de una comisión especial de enlace entre CN y los representandes de los afectados por Inversiones Korium, las medidas que exoneran recargos, multas e intereses a beneficiarios del Injupemp y sobre la extensión del estado de excepción.

Comisión Permanente

A pocas horas de la medianoche del viernes 31 de octubre, Luis Redondo instaló la comisión permanente.

Haciendo caso omiso a la extensión del período de sesiones ordinarias aprobada por la mayoría de diputados, en una reunión a puerta cerrada, luego de más de tres horas y en un oficio leído por la secretaria del CN, Luz Angélica Smith, se informó sobre la resolución.

La comisión permanente, cuestionada por tomar acciones autoritarias, fue conformada en su mayoría por miembros de Libertad y Refundación (Libre) y diputados afines al partido de gobierno.

Como miembros propietarios fueron nombrados Luis Redondo, Hugo Noé Pino, Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Osman Chávez, Juan Barahona, Carlos Raudales, Karen Martínez y Silvia Ayala.

Como miembros suplentes, los diputados Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias