Luis Redondo convoca a reunión a la comisión permanente este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a reunión de la comisión permanente, tras 34 días sin sesionar. "Se les convoca a sesión de la comisión permanente el día de mañana miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 12:00 pm, en el salón de Retratos", cita la convocatoria. En la invitación, Redondo no brinda detalles del motivo de la sesión.

La última sesión se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre, en la cual se hablaron de los ascensos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, además, del control interno del CN para verificar la asistencia laboral durante el período electoral para evitar "paracaidistas". Finalmente, ese día también hablaron de la creación de una comisión especial de enlace entre CN y los representandes de los afectados por Inversiones Korium, las medidas que exoneran recargos, multas e intereses a beneficiarios del Injupemp y sobre la extensión del estado de excepción.

Comisión Permanente