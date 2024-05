Luis Redondo admite entrega de bono de 50 mil lempiras a diputados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, admitió que se les entregó un bono de 50 mil lempiras a los diputados del Poder Legislativo con la justificación que es para celebrar el Día de la Madre.

El titular de ese poder del Estado sostuvo que él no se opone a la entrega del dinero porque si los diputados no les celebran a las madres, nadie más lo hará. Asimismo, argumentó que el dinero no es un bono y que se trata de una subvención.

“No existe ningún bono de 50 mil lempiras, lo que en el Congreso Nacional se ha hecho siempre es que se da una subvención para que se puedan dar canastas a las madres en el Día de la Madre y que los diputados puedan compartir en diferentes partes del país”, afirmó Redondo.