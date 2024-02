Luis Padilla sobre rotaciones en la CSJ: “Para nosotros es completamente ilegal”

“El fundamento que se utiliza ahí es el artículo 315 y el 315, dice de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia no solo es la abogada presidenta Rebeca Ráquel Obando, somos los 15 magistrados que conformamos el Poder Judicial”, explicó.

“Para esa decisión, saltarse de las salas, o saltarse la presidencia, tiene que ser una decisión de la Corte Suprema de Justicia y quién es la Corte Suprema de Justicia, los 15 magistrados, entonces esa decisión tiene que ser sometida a pleno y que el pleno lo pueda aprobar con tres cuartas partes o en su defecto con una mayoría calificada, en este caso 8 votos, y de no ser así pues es completamente ilegal el oficio”, aseguró el magistrado.

“Por otro lado, utiliza el artículo 16, ese también le sirve de fundamento, pero siempre y cuando sea aprobado en el pleno, o sea reunidos los 15 magistrados, el fundamento es como contradictorio”, agregó.

Reiteró que lo que ha hecho la presidenta Rebeca Ráquel Obdando “para nosotros es completamente ilegal porque no está apegada al derecho”.

Padilla recordó que la presidenta de la Corte había prometido que no habría irrespeto a la ley y que “más que no tener palabra yo diría que es sujetarse al principio de legalidad constitucional a lo que establece el reglamento y la Constitución de la República, aquí no es tanto de tener palabra sino únicamente ceñirse a cumplir la ley”.