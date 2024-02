Tildan de zarpazo imposición de Wagner Vallecillo en la Sala Constitucional

La diputada nacionalista, Merary Díaz, manifestó: “Zarpazo en la Corte Suprema de Justicia, la Presidenta de la Corte Rebeca Raquel demuestra que solo obedece a los intereses de Xiomara Castro y Manuel Zelaya y no los del pueblo, eso que lo prometió ante la Constitución. Hoy saca las uñas para dar a conocer de qué lado está. El gobierno saldrá con cortinas de humo para tratar de pasar desapercibido el golpe a la Sala Constitucional”

El Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), calificó la determinación como “un golpe más a la democracia de nuestro país, no permitiremos que sigan con sus ilegalidades pretendiendo quedarse en el poder. ¡El pueblo no los soporta más! Tomaremos acciones”.

Además se anunció la rotación en la Sala Civil pero no a la magistrada Rubenia Galeano, a quien le correspondía, sino que a la magistrada nacionalista Gaudy Bustillo.

Los magistrados afines al Partido Nacional habían denunciado la intención de Libre de reformar el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y al no lograr el cometido, Ráquel Obando optó por la imposición de Vallecillo, a quien le tocaba la presidencia hasta el 2025.

Para evitar que el magistrado Luis Padilla tome el cargo de presidente de la Sala Constitucional -establecido en el orden de precedencia al momento de ser electo por el Congreso Nacional- tendrían que reformar el artículo 16 del Reglamento Interior de la CSJ.

Según el abogado constitucionalista Oliver Erazo, “podrían hacer una reforma, pero la reforma sería aplicada no con efecto hacia atrás, por que la ley no tiene efecto retroactivo, ni el Reglamento tampoco; sería para las próximas rotaciones. Aun con una reforma no podría caber”.

De llegar a ocurrir un escenario distinto a lo que manda la ley actual, se vendría “un panorama de concentración de poder, es un jueguito de violaciones a la Constitución de la República desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo; lógicamente la ciudadanía quedaría impedida, vaticinó Erazo.

