Presidenta de la CSJ consuma golpe en la Sala Constitucional

“Prometieron cumplir la Constitución de la República, apegarse a las leyes, no tener más obediencia que a la Constitución, bueno; todo lo que juraron y prometieron estos”, recordó Olban Valladares, exmiembro de la Junta Nominadora que seleccionó a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Yo no quiero pensar que esta Corte Suprema de Justicia, que juró tanto apegarse a la ley, es la primera que empieza a distorsionarla y a violentarla. ¿Cuál es el propósito de mantener a cierta persona? ¿Porqué rehuirle a la rotación?”, se preguntó Valladares.

Según el abogado constitucionalista Oliver Erazo, “podrían hacer una reforma, pero la reforma sería aplicada no con efecto hacia atrás, por que la ley no tiene efecto retroactivo, ni el Reglamento tampoco; sería para las próximas rotaciones. Aun con una reforma no podría caber”.

De llegar a ocurrir un escenario distinto a lo que manda la ley actual, se vendría “un panorama de concentración de poder, es un jueguito de violaciones a la Constitución de la República desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo; lógicamente la ciudadanía quedaría impedida, vaticinó Erazo.

De acuerdo con lo denunciado por magistrados afines al Partido Nacional, a lo interno del Poder Judicial la intención de Libertad y Refundación (Libre) es procurar el nombramiento del magistrado Wagner Vallecillo como presidente de la Sala Constitucional, desplazando así a Luis Padilla. Según el orden de precedencia, a Vallecillo le toca hasta el próximo año.