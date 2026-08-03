Lluvias y tormentas marcarán el clima de Honduras este martes 4 de agosto

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico indica oleajes de entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

El pronosticador de turno de Cenaos, Luis Fonseca, explicó que "los remanentes de una onda tropical estarán produciendo lluvias y chubascos débiles dispersos en la mayor parte del territorio nacional, pero los mayores acumulados de precipitación y también acompañados de tormentas eléctricas se esperan en la región occidental del país debido a la influencia de una vaguada en altura".

Tegucigalpa, Honduras.- Los remanentes de una onda tropical dejarán este martes lluvias y chubascos débiles dispersos en la mayor parte de Honduras , mientras que el occidente registrará los mayores acumulados de precipitación acompañados de tormentas eléctricas, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Las temperaturas más elevadas se esperan en la región sur, donde el termómetro alcanzará una máxima de 40 C°, mientras que la mínima será de 24 C°.

En el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 20 C°. Para la región central se esperan 33 C° de máxima y 22 C° de mínima.

La región insular registrará una máxima de 31 C° y una mínima de 27 C°, mientras que en la región norte se prevén temperaturas de hasta 33 C° y una mínima de 24 C°.

En el oriente del país, el pronóstico establece una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 20 C°.

Para la región occidental se esperan las temperaturas más frescas, con una máxima de 30 C° y una mínima de 16 C°, además de las lluvias más intensas y tormentas eléctricas previstas para la jornada.

Luis Fonseca reiteró que las condiciones meteorológicas de este martes estarán determinadas por los remanentes de una onda tropical y la influencia de una vaguada en altura, fenómenos que favorecerán la presencia de lluvias en gran parte del territorio nacional y precipitaciones de mayor intensidad en el occidente del país.

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