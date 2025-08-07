Lluvias débiles se registrarán en varias regiones de Honduras este viernes

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada de este viernes 8 de agosto estará marcada por cielos despejados y ambiente seco en la mayor parte del Honduras, pero por la tarde se presentarán lluvias débiles en varias regiones, según pronosticó el especialista de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Mario Centeno.

Centeno adelantó que “por la tarde el ingreso de humedad del mar Caribe al territorio nacional estará provocando precipitaciones débiles aisladas sobre áreas de las regiones norte y la región oriental”.

Asimismo, indicó que también el ingreso de brisa desde el Pacífico “generará precipitaciones débiles dispersas sobre la región sur, occidente y sur”.

El resto del territorio se mantendrá con condiciones mayormente secas durante la jornada.