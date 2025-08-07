Lluvias débiles se registrarán en varias regiones de Honduras este viernes

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada de este viernes 8 de agosto estará marcada por cielos despejados y ambiente seco en la mayor parte del Honduras, pero por la tarde se presentarán lluvias débiles en varias regiones, según pronosticó el especialista de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Mario Centeno.
Centeno adelantó que “por la tarde el ingreso de humedad del mar Caribe al territorio nacional estará provocando precipitaciones débiles aisladas sobre áreas de las regiones norte y la región oriental”.
Asimismo, indicó que también el ingreso de brisa desde el Pacífico “generará precipitaciones débiles dispersas sobre la región sur, occidente y sur”.
El resto del territorio se mantendrá con condiciones mayormente secas durante la jornada.
En el Caribe, el oleaje se prevé entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies de altura.
En cuanto a temperaturas, Tegucigalpa alcanzará una máxima de 30 °C y una mínima de 18 °C. La región central tendrá 32 °C de máxima y 18 °C de mínima.
En la región insular, el termómetro marcará 32 °C de máxima y 25 °C de mínima, mientras que en el norte se esperan 33 °C de máxima y 23 °C de mínima.
La región oriental registrará una máxima de 32 °C y mínima de 19 °C, y el occidente llegará a 31 °C de máxima y 14 °C de mínima. El sur será la zona más calurosa, con temperaturas que alcanzarán hasta los 40 °C y mínimas de 24 °C, según el pronóstico de Cenaos.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).