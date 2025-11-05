Lluvias débiles afectarán varias regiones de Honduras este jueves 06 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones mayormente secas durante las horas de la mañana, pero en la tarde se prevén lluvias débiles y aisladas en gran parte del país, informó Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Centeno explicó que las precipitaciones estarán asociadas al ingreso de humedad proveniente del Caribe, impulsada por los vientos del noreste y este, además de la entrada de la brisa del Pacífico.
“Tenemos condiciones mayormente secas en horas de la mañana sobre el territorio nacional; por la tarde tenemos el ingreso de humedad del Caribe al territorio nacional generado por el viento del noreste y el este y también tenemos entrada de la brisa del Pacífico”, detalló.
El pronosticador agregó que estos factores “estarán generando precipitaciones débiles aisladas en la mayor parte del país con los mayores acumulados en sectores montañosos de la región oriental”.
En cuanto al estado del mar, indicó que el oleaje en el Caribe se mantendrá entre uno y tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca se espera de dos a cuatro pies de altura.
Temperaturas
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 27 grados y una mínima de 17. En la región central, la máxima alcanzará los 29 grados y la mínima los 18.
Para la región insular, Centeno detalló que se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 26.
En el norte, el termómetro marcará una máxima de 30 grados y una mínima de 22; mientras que en la región oriental las temperaturas oscilarán entre los 30 y 17 grados.
Asimismo, en el sur se prevé una máxima de 33 grados y una mínima de 24, y en la región occidental una máxima de 28 grados y una mínima de 15.
Finalmente, Centeno reiteró que las lluvias serán de carácter débil y aislado, concentradas principalmente en zonas montañosas del oriente del país.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).