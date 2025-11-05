Lluvias débiles afectarán varias regiones de Honduras este jueves 06 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones mayormente secas durante las horas de la mañana, pero en la tarde se prevén lluvias débiles y aisladas en gran parte del país, informó Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Centeno explicó que las precipitaciones estarán asociadas al ingreso de humedad proveniente del Caribe, impulsada por los vientos del noreste y este, además de la entrada de la brisa del Pacífico.

“Tenemos condiciones mayormente secas en horas de la mañana sobre el territorio nacional; por la tarde tenemos el ingreso de humedad del Caribe al territorio nacional generado por el viento del noreste y el este y también tenemos entrada de la brisa del Pacífico”, detalló.

El pronosticador agregó que estos factores “estarán generando precipitaciones débiles aisladas en la mayor parte del país con los mayores acumulados en sectores montañosos de la región oriental”.

En cuanto al estado del mar, indicó que el oleaje en el Caribe se mantendrá entre uno y tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca se espera de dos a cuatro pies de altura.