“Le pedimos a la delincuencia porque ya no hallamos a quién pedirle”: dirigente ante asaltos a enfermeras

“Si las autoridades no nos escuchan, le pedimos a la delincuencia. Por favor, las enfermeras no solo salvan vidas en pandemia (ellas) tienen la capacidad de salvarle la vida a cualquiera de su familia”, ruega Cerrato en un video compartido en redes sociales.

“Nosotros necesitamos que nos miren con ojos humanos, que nos den un trato humano a esas compañeras que vienen cansadas de trabajar ocho y hasta dieciséis horas no puede ser que esperando el bus o buscando el transporte, para ir para su casa, sean violadas”, agregó.

Además, mencionó, que “hoy las violan, mañana las matan, es la responsabilidad de las autoridades locales, que no tienen la capacidad de tomar decisiones. Nosotros les decimos a esas empresas que distribuyen buses, que no tienen la capacidad de tomar decisiones”, dijo en referencia a la falta de transporte nocturno en algunas rutas.

“¡Ayúdenos! A las autoridades de algunos hospitales como el Catarino Rivas inclusive pensar correctamente que con todo lo que se ha pagado de transporte desde hace años, ya tuviéramos una flota de buses, no se tendría que andar alquilando. No es posible que no llegue una autoridad pensante como solventar los problemas, sino creando más problemas, no es posible. Los administradores no pueden caer en esa conformidad donde no les importe la integridad de nuestra gente”, lanzó Cerrato en un llamado desesperado por la situación que vive el personal de horarios nocturnos.