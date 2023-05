Junta Proponente para elección del fiscal comienza a tomar forma

Herrera consideró que una parte importante de la nominación de este representante es que esté libre de vinculaciones políticas, “sin embargo, reitero yo acá en la Universidad no he recibido ninguna presión para el nombramiento absolutamente de nadie, así que espero que la persona que nombremos no tenga ninguna presión”.

El Colegio de Abogados de Honduras ya eligió a Alejandro Hernández como su representante en la Junta Proponente para la elección del fiscal.Mientras que quedan pendiente de elegir su delegado las universidades privadas, la sociedad civil y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

El nombramiento de los dos fiscales más importantes del Estado también incurre en la repartición del poder político. Sobre el particular, Yani Rosenthal, expresidenciable por el Partido Liberal, expresó: “Serían ineptos los de Libre ceder la Fiscalía General cuando están a punto de tenerla y es parte de sus objetivos principales, es claro que ellos tienen una intención muy definida de controlar todos los operadores de justicia y jamás van a ceder la Fiscalía General”.