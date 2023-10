Jun Nakahara: “Tren interoceánico superaría los $10 mil millones en Honduras”

La infraestructura es una de las áreas prioritarias dentro de la cooperación de Japón en Honduras, en mi caso soy un especialista en el área de infraestructura, como experto en infraestructura considero que este proyecto del tren interoceánico es un proyecto muy importante para Honduras y tiene mucho potencial de desarrollo. Es un proyecto importante no solo para Honduras, el Canal de Panamá está alcanzando su capacidad máxima, por lo que construir una ruta alterna tiene una importancia para el comercio internacional.

¿Japón ha dialogado con otros países para financiar el proyecto?

Hemos dialogado con Estados Unidos, Corea del Sur, España. Es un proyecto de gran magnitud donde estimo que el costo supera los 10 mil millones de dólares, no creo que sea posible con la cooperación de un solo país, por lo que es muy importante que se creen alianzas entre gobiernos y el gobierno de Honduras para poder desarrollarlo. El comercio ha estado creciendo y los barcos que transportan los contenedores se han hecho más grandes con el pasar del tiempo, considero que en los próximos 10 años se van a desarrollar buques transportadores de contenedores que no van a poder cruzar el Canal de Panamá debido a su tamaño, en Latinoamérica en el Pacífico no hay un puerto que tenga la capacidad de recibir estos buques que van a ser construidos, por eso mismo y en el caso que Honduras pueda desarrollar un puerto en la zona sur en el Golfo de Fonseca sería una gran ventaja para Honduras en este aspecto.

¿Hay otros proyectos en los que Japón tiene pensado invertir en Honduras?