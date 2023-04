Julissa Villanueva promete resultados de la intervención de las cárceles en un año

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Julissa Villanueva, subsecretaria de Seguridad y encargada de la intervención en las cárceles del país, aseguró que en menos de un año habrá resultados positivos en el sistema carcelario.

“En menos de un año ya se verá lo que la gente quiere ver que son resultados, estamos afianzando para que la estrategia que usemos sea no corrupción. A mí no me van a comprar ni a nadie de mi equipo en este proceso”.