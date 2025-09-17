  1. Inicio
En juicio presunto asesino de empresario secuestrado y asesinado en Naco, Cortés

El Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada continúa con la presentación de pruebas en el juicio oral y público por el secuestro y asesinato del empresario Gustavo Leonel Canahuati Sagastume

  • 17 de septiembre de 2025 a las 16:14
La Sala II del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada evalúa las pruebas presentadas ante el juicio oral y público por el secuestro y asesinato del empresario Gustavo Leonel Canahuati

Tegucigalpa, Honduras-. La Sala II del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción avanza con el juicio oral y público en contra de Lester Alejandro Pavón Cuéllar, quien es acusado de participar en el secuestro y asesinato de un empresario hondureño.

La víctima fue identificada por Medicina Forense como Gustavo Leonel Canahuati Sagastume, quien fue secuestrado el 28 de noviembre de 2018 en Naco, Santa Bárbara. Sus captores exigieron un millón de dólares para liberarlo, pero el acuerdo se redujo a $500,000.

El 9 de diciembre de ese año, el cuerpo de Canahuati fue encontrado en la colonia San José, en Cofradía, Cortés. Medicina Forense confirmó su identidad mediante análisis dactiloscópicos y odontológicos.

"Este caso ha sido complejo debido a la gravedad del delito y la participación de varios implicados, por lo que el tribunal analiza cuidadosamente cada medio de prueba antes de emitir el fallo final", afirmó Lucía Villars, portavoz del Poder Judicial.

Por este mismo caso, ya fue condenado a 50 años de prisión, José Nolasco Pérez, al ser hallado culpable de participar en el secuestro agravado del empresario.

El Tribunal que conoce la causa continúa evacuando los medios de prueba presentados por las partes procesales. Es posible que este proceso se extienda unos días más.

Una vez finalizada esta etapa, se señalará la lectura del fallo correspondiente.

