Abogado de Juan Orlando: “No se va a declarar culpable, vamos a ir a juicio”

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El expresidente Juan Orlando Hernández se declaró no culpable ante el juez Kevin Castel en su segunda audiencia ante la justicia estadounidense.

Poco después de iniciada la audiencia en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, uno de sus abogados, durante el receso, descartó que su cliente llegue a declararse culpable en algún momento del proceso; además dejó claro que no existe posibilidad alguna de negociación.

“Se descarta una negociación, porque para que se dé una negociación el individuo tendría que declararse culpable y él no se va a declarar culpable, vamos a ir a juicio”, detalló el abogado Raymond Colón, representante legal del expresidente Juan Orlando Hernández.

Agregó que “él podría posiblemente colaborar en lo que él sabe o supo de otros jefes de Estado en otros países, no los voy a mencionar pero se los pueden imaginar”.

Asimismo, el experto en leyes estadounidenses reiteró “pero él (Hernández) declararse culpable eso no va a pasar, porque él no es culpable, no es una opción”.

El exgobernante acudió a su primera vista ante Castel, el mismo juez que conoció el caso de su hermano, el exdiputado Tony Hernández, y que lo condenó.

EL HERALDO constató que el expresidente ingresó a la sala vestido con uniforme de prisión en color azul, mientras en la calle -en Worth Street- una multitud exigía que se le impusiera una pena similar a su hermano Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, es decir, al menos una cadena perpetua.

