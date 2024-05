Jorge Cálix denuncia trabas de Libre por negar apertura de cuenta bancaria

La autorización para la apertura de cuentas al movimiento interno del diputado y precandidato presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, corresponde a sus autoridades partidarias y no al pleno de la Unidad de Política Limpia (UPL), detalló la comisionada Ivonne Ardón.

“La ley en el artículo 12-A ya dice que el visto bueno se lo tiene que dar su autoridad partidaria porque en el caso particular del abogado Jorge Cálix, él está pretendiendo participar como un movimiento interno por el partido Libertad y Refundación”, explicó Ardón.

Señaló que “ la unidad no es un partido y no lo va a ir a inscribir ante el Consejo Nacional Electoral, quien lo va a inscribir como un movimiento interno es Libertad y Refundación”.

“Si el partido me dio el visto bueno como movimiento en formación ellos no tienen otra opción más que permitirme abrir la cuenta bancaria y cumplir la ley. Si el partido no me dio el visto bueno como movimiento en formación entonces ellos no me pueden tener como un movimiento y en teoría ya no podría hacer política porque estaría incumpliendo la ley”, indicó el precandidato presidencial.