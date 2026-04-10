Jonathan Laínez: “Firmé el juicio político para salvar la democracia y la libertad”

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Jonathan Laínez, salió al paso de las críticas tras la presentación de la denuncia de juicio político contra altos funcionarios electorales, asegurando que su firma no responde a una persecución política, sino al ejercicio de una prerrogativa constitucional orientada a salvaguardar el sistema democrático del país.

Laínez fundamentó su decisión en un análisis de 15 días sobre diversas denuncias de la sociedad civil y, de manera primordial, en los hallazgos de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

​El parlamentario explicó que el sustento de la denuncia descansa en el artículo 205, numeral 15, de la Constitución de la República, el cual faculta a los diputados para señalar irregularidades de funcionarios públicos.

Según Laínez, el informe de la Unión Europea es contundente al señalar "incumplimientos graves" y anomalías que pusieron en precario la transparencia de los procesos electorales de 2025, lo que constituye mérito suficiente para iniciar la investigación parlamentaria.

​"Nosotros no hemos juzgado ni estamos prejuzgando; hemos analizado diferentes denuncias y nos llamó poderosamente la atención el informe de la Unión Europea. Ellos establecieron una serie de irregularidades y por eso presentamos la denuncia para que el pleno defina si los funcionarios deben ser sometidos a juicio político o no", manifestó el diputado nacionalista.